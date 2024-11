Mit einem Nahwärmenetz die Haushalte in den kalten Monaten klimaneutral beheizen. Das ist schon seit Jahren Thema in der Ortsgemeinde Steinebach, aber zuletzt an der Finanzierung gescheitert. Nun wagt der Ortsgemeinderat einen neuen Vorstoß und will von den Bewohnern erstmal wissen, auf wie viel Gegenliebe so ein Projekt stößt.