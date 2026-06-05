Möglicher Wolfsangriff? Kalb aus Katzenbacher Mutterkuhherde wurde gerissen Elmar Hering 05.06.2026, 14:00 Uhr

i Der Kadaver des tot aufgefundenen, nahezu völlig aufgefressenen Kalbes wurde an Ort und Stelle untersucht. DNA-Proben sollen nun nähere Aufschlüsse darüber geben, welcher Beutegreifer verantwortlich ist. Bianca Belleflamme

Schon viele Weidetierhalter im Westerwald mussten die traurige Erfahrung machen, dass einzelne ihrer Schafe, Ziegen oder Damwild von Beutegreifern getötet wurden. Eine Ausnahme bildete bisher der Raum Kirchen - das ist jetzt doppelt anders.

Schockierender Rissfund an Fronleichnam in Kirchen-Katzenbach: Auf einer Weide unweit des Dorfes ist am Donnerstag, 5. Juni, ein erst wenige Tage altes Bullenkalb tot auf einer Weide aufgefunden worden. Es besteht die Möglichkeit, dass dies der erste Wolfsriss im Raum Kirchen sein könnte.







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