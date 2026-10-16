Musikalisch-literarische Reise Kalabrien-Abend verzaubert in Altenkirchen Julia Hilgeroth-Buchner 16.10.2026, 10:00 Uhr

i "Jenseits des Meeres": Mit Musik und Tagebuchtexten entführten Thomas Wunder und sein Freund Santino de Bartolo die Zuhörer nach Kalabrien. In den Lesungsteilen schilderte der vielseitige Altenkirchener Tausendsassa gestenreich und lebhaft seine Erfahrungen mit Land und Leuten, während der Gitarrist sanft-melancholische Begleitmelodien und Lieder beisteuerte. Julia Hilgeroth-Buchner

Ein Hauch Süditalien wehte nach Altenkirchen, als Thomas Wunder und Singer-Songwriter Santino de Bartolo in der Christuskirche ein kleines Publikum mit Liedern, Tagebuchtexten und einem Hauch dolce vita aus Kalabrien bezauberten.

Ein Herbstabend in der Kreisstadt: Die Dächer schimmern vor dem glutroten Himmel, während die Sonne unaufhaltsam am Horizont versinkt. In der Christuskirche jedoch geht sie gerade erst auf. Denn Thomas Wunder hat zu einer musikalischen und literarischen Reise in sein geliebtes Kalabrien eingeladen und so in eine italienische Region, die ihm seit einigen Jahren zur zweiten Heimat geworden ist.







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