Integration in Betzdorf
Kaffeeklatsch? Ja, aber dieser Treff ist weit mehr
Rund 80 Frauen aus zwölf Nationen kamen in der Betzdorfer Stadthalle unter dem Motto „Frauenpower 2.0“ zusammen.
Rund 80 Frauen aus zwölf Nationen kamen in der Betzdorfer Stadthalle unter dem Motto „Frauenpower 2.0“ zusammen.
Zeinab El-Hassan

In Betzdorf leben besonders viele Migranten. Viele sind Frauen, die in Integrationsfragen eine spezielle Rolle spielen können. Ein besonderer Treff rückte sie nun in den Fokus. Der Nutzen jenseits geselliger Stunden ist nicht direkt offensichtlich.

Lesezeit 2 Minuten
In der Diskussion um Migration und Integration kommen sie oft zu kurz: die Frauen. Die Forschung hat sie längst als eine der wichtigsten Adressatinnen von Integrationsangeboten ausgemacht, sind es doch die Mütter, die einen immensen Einfluss auf ihre Kinder ausüben – nicht nur wenn es darum geht, die deutsche Sprache zu vermitteln und anzuregen, diese zu lernen und zu sprechen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren