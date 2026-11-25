Betrieb bietet Aktionstag Käse und mehr im Advent auf dem Burglahrer Heinrichshof Michael Fenstermacher 25.11.2026, 07:00 Uhr

i Mit der Käseharfe in Bronze nahm Hanna Westhues von der Hofkäserei Heinrichshof kürzlich erneut eine bundesweite Auszeichnung entgegen. Verband für handwerkliche Milchverarbeitung

Zum dritten Mal ausgezeichnet: Der Käse vom Heinrichshof in Burglahr macht in Feinschmeckerkreisen von sich reden. Bei „Advent auf den Höfen“ und bei Führungen bringen Hanna Westhues und ihr Team ihre Produkte Besuchern näher.

Diese Nachricht dürfte bei Feinschmeckern mit Vorliebe für gute heimische Produkte für Aufsehen gesorgt haben: Im dritten Jahr in Folge ist ein Käse aus der Hofkäserei Heinrichshof auf Bundesebene ausgezeichnet worden. Beim Deutschen Milch-und Käsepreis gab es nach Gold für den gereiften Frischkäse „Petite Amie“ 2024 und einem Kategoriepreis für den Camembert im vergangenen Jahr nun Bronze für den Hartkäse „Alter Liebling“, der damit zu den drei ...







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