Altenkirchen ohne Regioklinik
Käppele: Rosenbauers Absage ist ein Schlag ins Gesicht
Welche Leistungen sollen und können im ehemaligen DRK-Krankenhaus am Leuzbacher Weg künftig angeboten werden? Dazu gehen die Mei
Welche Leistungen sollen und können im ehemaligen DRK-Krankenhaus am Leuzbacher Weg künftig angeboten werden? Dazu gehen die Meinungen in der Debatte um eine (eher unwahrscheinliche) Regioklinik in der Kreisstadt weit auseinander.
Markus Kratzer

Dass die Diakonie in Südwestfalen keine Regioklinik in Altenkirchen plant, hat die im Kreistag vertretene Wählergruppe Käppele auf den Plan gerufen. Namensgeber Ralf Käppele übt scharfe Kritik an der Aussage von Geschäftsführer Josef Rosenbauer.

Lesezeit 2 Minuten
Als „Schlag ins Gesicht all derer, die sich um ein Mehr an Gesundheitsversorgung im westlichen Teil des Kreises bemühen“, hat Ralf Käppele die Absage des Geschäftsführers der Diakonie in Südwestfalen, Josef Rosenbauer, an die Planung einer Regioklinik in Altenkirchen bezeichnet.
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