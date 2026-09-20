Dass die Diakonie in Südwestfalen keine Regioklinik in Altenkirchen plant, hat die im Kreistag vertretene Wählergruppe Käppele auf den Plan gerufen. Namensgeber Ralf Käppele übt scharfe Kritik an der Aussage von Geschäftsführer Josef Rosenbauer.
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Als „Schlag ins Gesicht all derer, die sich um ein Mehr an Gesundheitsversorgung im westlichen Teil des Kreises bemühen“, hat Ralf Käppele die Absage des Geschäftsführers der Diakonie in Südwestfalen, Josef Rosenbauer, an die Planung einer Regioklinik in Altenkirchen bezeichnet.