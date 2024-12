Offener Brief an Minister Hoch Käppele kämpft für kommunalen Klinikträger 22.12.2024, 18:45 Uhr

i Ein Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft nach genossenschaftlichem Vorbild? In Altenkirchen gibt man diesen Plan nicht auf. Markus Kratzer

Kurz vor Weihnachten hat Gesundheitsminister Clemens Hoch dem Altenkirchener Kreistag einen Besuch abgestattet. Richtungsweisende Antworten, wie es mit der stationären Versorgung im Kreis weitergeht, blieb er schuldig. Was Reaktionen hervorruft.

Wie geht es weiter mit den Krankenhäusern im AK-Land? Fragen bleiben. In einem Offenen Brief an Clemens Hoch (SPD) hat Kreistagsmitglied Ralf Käppele (Namensgeber der Wählergruppe) jetzt dem Mainzer Gesundheitsminister nach dessen Rede am 16. Dezember im Kreistag Altenkirchen „juristische Ungenauigkeiten“ vorgeworfen.

