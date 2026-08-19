Hoflärmfestival
Kadavar rockt 800 Fans auf dem Feld in Marienthal
Kadavar spielte am Freitagabend als vorletzte Band auf dem Hoflärmfestival.
Kadavar spielte am Freitagabend als vorletzte Band auf dem Hoflärmfestival.
Thomas Leurs

Das Hoflärm-Festival ist klein, aber international: Musiker aus den USA, Argentinien, Schweden, Tschechien und Australien treten in Marienthal auf. Mittendrin: Kadavar, gerade erst auf den großen Bühnen von Wacken und Hellfest zu Gast.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist bereits stockdunkel, als die Berliner Band Kadavar am Freitagabend gegen 22.30 Uhr die Bühne auf dem Hoflärmfestival betritt. Rund 800 Besucher versammeln sich vor der Band, die ersten Töne vibrieren durch die Luft, die Menge jubelt, tanzt, schwingt rhythmisch zur Musik.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren