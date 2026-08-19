Hoflärmfestival Kadavar rockt 800 Fans auf dem Feld in Marienthal Thomas Leurs 19.08.2026, 17:19 Uhr

i Kadavar spielte am Freitagabend als vorletzte Band auf dem Hoflärmfestival. Thomas Leurs

Das Hoflärm-Festival ist klein, aber international: Musiker aus den USA, Argentinien, Schweden, Tschechien und Australien treten in Marienthal auf. Mittendrin: Kadavar, gerade erst auf den großen Bühnen von Wacken und Hellfest zu Gast.

Es ist bereits stockdunkel, als die Berliner Band Kadavar am Freitagabend gegen 22.30 Uhr die Bühne auf dem Hoflärmfestival betritt. Rund 800 Besucher versammeln sich vor der Band, die ersten Töne vibrieren durch die Luft, die Menge jubelt, tanzt, schwingt rhythmisch zur Musik.







Artikel teilen

Artikel teilen