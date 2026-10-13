Bürger kritisieren Zustand K 9 bei Seelbach: LBM prüft laut Kreis Bestandsausbau Annika Stock 13.10.2026, 16:30 Uhr

i An der K9 zwischen Seelbach und Flammersfeld wurden zuletzt die Fahrbahnmarkierungen erneuert. Chadia Struck

Unsere Zeitung erreichen immer wieder Bürgerbeschwerden über den Zustand der K9 zwischen Seelbach und Flammersfeld. Nun erfolgte ein Koordinierungsgespräch zwischen LBM und Kreis Altenkirchen. Mehr zur K9 und weiteren Projekten lesen Sie hier.

Immer wieder melden sich Leser bei unserer Zeitung, die den maroden Zustand der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld kritisieren und gleichsam auf die Gefahr für Verkehrsteilnehmer hinweisen. So auch wie Anwohner Werner Eiser, der kritisiert, dass die „Schlaglöcher immer tiefer werden“ und die Bürger mittlerweile „rund 20 Jahren auf die versprochene Sanierung“ warten.







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