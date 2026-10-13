Bürger kritisieren Zustand
K 9 bei Seelbach: LBM prüft laut Kreis Bestandsausbau 
An der K9 zwischen Seelbach und Flammersfeld wurden zuletzt die Fahrbahnmarkierungen erneuert.
An der K9 zwischen Seelbach und Flammersfeld wurden zuletzt die Fahrbahnmarkierungen erneuert.
Chadia Struck

Unsere Zeitung erreichen immer wieder Bürgerbeschwerden über den Zustand der K9 zwischen Seelbach und Flammersfeld. Nun erfolgte ein Koordinierungsgespräch zwischen LBM und Kreis Altenkirchen. Mehr zur K9 und weiteren Projekten lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Immer wieder melden sich Leser bei unserer Zeitung, die den maroden Zustand der Kreisstraße 9 zwischen Seelbach und Flammersfeld kritisieren und gleichsam auf die Gefahr für Verkehrsteilnehmer hinweisen. So auch wie Anwohner Werner Eiser, der kritisiert, dass die „Schlaglöcher immer tiefer werden“ und die Bürger mittlerweile „rund 20 Jahren auf die versprochene Sanierung“ warten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren