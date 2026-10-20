Imbiss in Niederfischbach Jungunternehmer: „Damit macht sich Deutschland kaputt“ Daniel-D. Pirker 20.10.2026, 13:30 Uhr

i Im Oktober 2022 war die Eröffnung von „Toms Imbiss" an der Industriestraße in Niederfischbach. Daniel-D. Pirker

Die Currywurst-Pommes von „Toms Imbiss“ ist weit über die Grenzen Niederfischbachs bekannt. Ein Selbstläufer war das nicht. Und das liegt offenbar auch an der ein oder anderen Hürde, die der Staat Kleinunternehmern wie Tom Kessler in den Weg stellt.

Wer ein Unternehmen gründet und führt, stößt schnell auf administrative Hürden. Das wird auch im Gespräch mit Tom Kessler klar. Der heute 26-jährige Niederfischbacher eröffnete vor fast genau vier Jahren einen Imbissstand im Gewerbegebiet seines Heimatorts.







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