Tempo-Wahn auf einer Siegener Straße: Ein junger Fahrer provoziert Zivilpolizisten mit riskanten Überholmanövern und deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz darauf eskaliert die Situation – aus Übermut wird ernste Kontrolle.

Da staunten selbst die Zivilpolizisten nicht schlecht. Am Montagmittag wurde ein Zivilwagen des Verkehrsdienstes von einem jungen Golf-Fahrer genötigt, wie die Polizei Siegen-Wittgenstein mitteilt. Bei seinen Verstößen grinste der junge Mann in das Fahrzeug der Beamten. Doch die Weisheit „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ traf hier zu, denn es folgte kurz danach die Quittung.

Gegen 12.45 Uhr waren die uniformierten Beamten in ihrem Zivilfahrzeug auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs. In Höhe Siegen-Geisweid überholte sie ein grüner Golf mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde war er circa 30 bis 40 km/h schneller unterwegs. Damit nicht genug, überholte er in Sichtweite der Beamten einen weiteren Pkw, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, verbotenerweise rechts.

Aufgrund der Verstöße wollten die Ordnungshüter den Golf anhalten und kontrollieren

Als sich der Zivilwagen auf gleicher Höhe mit dem Golf befand, gaben die Beamten Anhaltezeichen. Statt langsamer zu werden, grinste der junge Mann die Beamten an, winkte ihnen zu und fuhr weiter. In der Folge setzte sich der Zivilwagen vor den Golf. Dessen Fahrer fuhr dicht auf und fing an zu hupen.

Die Beamten ließen den Golf überholen und gaben nun mit eingeschaltetem Blaulicht erneut Anhaltezeichen. Unbeeindruckt fuhr der Mann mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit weiter. Letztlich gelang es den Polizisten, den grünen VW hinter der Anschlussstelle Kreuztal auf dem Standstreifen anzuhalten. Der 20-jährige Fahrer händigte einen Führerschein aus, den er noch zur Probe hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Da war die gute Laune dahin

Der nun nicht mehr ganz so gut gelaunte junge Mann musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den 20-Jährigen erwartet nun neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeiten auch ein Strafermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.