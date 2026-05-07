Pedro Pascal hautnah
Junger Familienvater aus AK-Land trifft auf Weltstar
Diesen Moment wird der Wallmenrother Jannick Bachmann (Vordergrund) nie vergessen: In Berlin trifft er auf den Weltstar Pedro Pa
Diesen Moment wird der Wallmenrother Jannick Bachmann (Vordergrund) nie vergessen: In Berlin trifft er auf den Weltstar Pedro Pascal.
Jannik Bachmann

Pedro Pascal spielt in gefühlt jeder zweiten Serie mit. Nun war der Weltstar zu Gast in Berlin. Und trifft dort auf einen Wallmenrother. Viel Glück gehörte dazu, erinnert sich Jannick Bachmann – doch das hat sich der Star-Wars-Fan erarbeitet.

Lesezeit 3 Minuten
Diesen Moment wird Jannick Bachmann nie vergessen. Wann hat man in seinem Leben schon die Chance, einen Weltstar kennenzulernen, und sei es nur für einen Moment? Der 33-jährige Familienvater aus Wallmenroth traf kürzlich auf Pedro Pascal. Der Schauspieler trat gefühlt in jedem zweiten Film oder Serie der vergangenen Jahre auf.

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