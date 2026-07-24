Nach Hitzestress aufgepäppelt Jungem Turmfalken zu Neustart in Wissen verholfen Claudia Geimer 24.07.2026, 10:00 Uhr

i Freuen sich, dass der von der Hitze geschwächte Turmfalke wieder freigelassen werden kann, von links: Polizeihauptkommissar Ulrich Kuke, Falkner Mike Thieke und Tierärztin Andrea Latsch. Claudia Geimer

Bei extremer Sommerhitze gehören auch viele Vögel zu den Leidtragenden. Vor allem solche, die an Gebäuden brüten, zum Beispiel Mauersegler und Schwalben. In Wissen konnte einem jungen Turmfalken geholfen werden.

Der junge Turmfalke ist aufgeregt. Falkner Mike Thieke kann ihn kaum noch halten. Der Jungvogel möchte fliegen, hoch hinauf, vermutlich zum Turm der evangelischen Kirche in Wissen, wo Thieke den Horst des Tiers ausmacht. Der Falkner aus Scheuerfeld hat den jungen Falken seit Anfang Juli in Obhut gehabt.







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