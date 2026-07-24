Nach Hitzestress aufgepäppelt
Jungem Turmfalken zu Neustart in Wissen verholfen
Freuen sich, dass der von der Hitze geschwächte Turmfalke wieder freigelassen werden kann, von links: Polizeihauptkommissar Ulri
Freuen sich, dass der von der Hitze geschwächte Turmfalke wieder freigelassen werden kann, von links: Polizeihauptkommissar Ulrich Kuke, Falkner Mike Thieke und Tierärztin Andrea Latsch.
Claudia Geimer

Bei extremer Sommerhitze gehören auch viele Vögel zu den Leidtragenden. Vor allem solche, die an Gebäuden brüten, zum Beispiel Mauersegler und Schwalben. In Wissen konnte einem jungen Turmfalken geholfen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Der junge Turmfalke ist aufgeregt. Falkner Mike Thieke kann ihn kaum noch halten. Der Jungvogel möchte fliegen, hoch hinauf, vermutlich zum Turm der evangelischen Kirche in Wissen, wo Thieke den Horst des Tiers ausmacht. Der Falkner aus Scheuerfeld hat den jungen Falken seit Anfang Juli in Obhut gehabt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenUmwelt
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren