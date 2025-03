Junge Wölfin stirbt auf B8, Artgenosse reißt Damwild 

Verkehrsunfälle sind bei wild lebenden Wölfen in Deutschland die mit Abstand häufigste bekannte Todesursache. Im Westerwald zeigt sich das besonders oft auf dem Abschnitt der Bundesstraße 8 zwischen Rettersen und Kircheib, der teils durch ein dichtes Waldgebiet führt. Auf der Fahrbahn in der Nähe von Rettersen wurde auch am 19. Februar ein junger weiblicher Wolf tot aufgefunden, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) gemeldet hat.

Nun steht auch fest, um welches Tier genau es sich bei der circa 24 Kilogramm schweren Jungwölfin handelt. Es ist laut Kluwo eine zuvor nicht genetisch erfasste Fähe mit der Kennung GW4599fNeue aus dem ortsansässigen Leuscheider Rudel aus dem Jahrgang 2024.

Gerade junge, unerfahrene Wölfe fallen immer wieder Verkehrsunfällen zum Opfer. So wurde zuletzt bereits Anfang Dezember eine junge Wölfin, ebenfalls auf der B8 zwischen Rettersen und Kircheib, von einem Auto erfasst und getötet.

Zahlreiche Kadaver- und Knochenfunde auf Weidefläche

Aus der VG Hachenburg und damit dem Gebiet des zweiten Westerwälder Wolfsrudels meldet das Kluwo unterdessen einen weiteren bestätigten Nutztierriss durch einen Wolf. Auf einer Weidefläche waren am 23. Januar ein verletzter sowie zwei tote Damhirsche entdeckt worden. Bei der genetischen Untersuchung wurde ein Wolf als Verursacher festgestellt, die Individualisierung steht noch aus.

Außerdem könnte der Wolf auch für die Tötung mehrerer Schafe auf demselben Gelände verantwortlich sein. „Auf der Fläche sind zahlreiche Kadaver aber auch Knochenfunde festgestellt worden, die nicht mehr in direkten Zusammenhang mit dem genetischen Wolfsnachweis an dem getöteten Stücken Damwild in Zusammenhang gebracht werden können“, so Kluwo-Leiter Julian Sandrini. Aufgrund des Alters und des Zustandes dieser Kadaver und Knochen könne „eine Beteiligung eines Wolfes an der Tötung auch zumindest eines Teils dieser Tiere weder sicher bestätigt noch ausgeschlossen werden“. Es habe im Vorfeld keine Meldungen getöteter Weidetiere von diesem Betrieb gegeben.