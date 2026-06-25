Dreijährigen gerettet Junge Heldinnen und Helden in Daaden geehrt Johannes Mario Löhr 25.06.2026, 18:30 Uhr

i Die kleinen Heldinnen und Helden stehen freilich in der ersten Reihe (von links): Aaron Lindinger (9) aus Daaden, Lena-Kristin Lindner (8) aus Daaden, Maila-Rosa Lenz (8) aus Daaden und Johanna Stahl aus Daaden, die ausgerechnet am großen Tag ihrer Ehrung auch noch ihren 9. Geburtstag feiern konnte. Hinter Aaron steht Daadens Stadtbürgermeister Walter Strunk, hinter Lena-Kristin und Maila-Rosa steht der Chef der VG Daaden-Herdorf, Helmut Stühn, - und hinter Johanna der rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU). Johannes Mario Löhr

Ehre, wem Ehre gebührt: Die kleinen und großen Helden, die am 19. Juni im Daadener Freibad einen Dreijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet hatten, sind am Donnerstagnachmittag im Rathaus Daaden für ihren Einsatz geehrt worden. Hier die Details.

Die vier Kinder, die am Freitag, 19. Juni, im Daadener Freibad einen Dreijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet hatten, sind am Donnerstagnachmittag feierlich in Daaden im Rathaus geehrt worden. Die Polizei hatte in ihrer Meldung vor etwa einer Woche von einem zweijährigen Kind geschrieben – der Junge ist aber schon drei Jahre alt.







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