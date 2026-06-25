Ehre, wem Ehre gebührt: Die kleinen und großen Helden, die am 19. Juni im Daadener Freibad einen Dreijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet hatten, sind am Donnerstagnachmittag im Rathaus Daaden für ihren Einsatz geehrt worden. Hier die Details.
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Die vier Kinder, die am Freitag, 19. Juni, im Daadener Freibad einen Dreijährigen vor dem Ertrinkungstod gerettet hatten, sind am Donnerstagnachmittag feierlich in Daaden im Rathaus geehrt worden. Die Polizei hatte in ihrer Meldung vor etwa einer Woche von einem zweijährigen Kind geschrieben – der Junge ist aber schon drei Jahre alt.