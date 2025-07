Welcher Junge oder auch welches Mädchen träumt nicht davon, einmal mit einem Graffiti-Künstler gemeinsam ein Kunstwerk erstellen zu dürfen? Diese einmalige Gelegenheit hatten nun vier Jungs im Alter von zehn bis zwölf Jahren im Zuge des Projektes „Mehrgenerationenplatz“ in Herkersdorf-Offhausen. Jacob, Janis, Julian und Carl haben eine Wand künstlerisch gestaltet – unter der Anleitung von Kai Niederhausen, der unter dem Künstlernamen Semor bekannt ist.

Kai „Semor“ Niederhausen ist seit mehr als 20 Jahren aktiver Graffitikünstler, lebt in Köln und ist mittlerweile international tätig. Auf Ausstellungen, Kunstevents in Deutschland, Europa und den USA zeigt er sein Können und gibt seine Erfahrungen gern auch in Lehrgängen weiter. Sein Stil ist geprägt vom Lettering, er kombiniert Buchstaben mit grafischen Elementen und bleibt stets experimentierfreudig. Dies zeigt sich auch in den unterschiedlichsten Materialien, die Semor als Untergrund bei seinen kreativen Arbeiten für sich entdeckt.

i Die Rückseite der Mauer ziert das Kunstwerk "Vielfalt!" Gaby Wertebach

Ortsvorsteher Thomas Schlösser hatte sich nicht nehmen lassen, bei der Aktion dabei zu sein, und auch Anna Würden, Mitglied des Fördervereins „Hope“ der Herkersdorfer Grundschule, war sichtlich stolz darauf, ihrem Sohn beim ersten Versuch, einem gesprayten Leinwandbild, beizuwohnen. Vier Leinwände waren als Versuchsobjekte entstanden. Carl hatte das Wort „Fußball“ auf die Farben gesprayt, Julians Kunstwerk zeigte Wellen und Sonne, Jacob Bild in freundlichem Orange war schnell zu erkennen durch das große J mitten auf der Leinwand, wie auch das von Janis, der sich ebenfalls für ein J entschieden hatte.

Auf dem bald fertigen Mehrgenerationenplatz rund um das Mini-Fußballfeld ist seit Dienstag die von Semor und den Jugendlichen gestaltete Graffiti-Wand der absolute Hingucker. Aller Anfang ist schwer, nur einer der Jungs hatte bereits mit dem Sprayen Erfahrungen gesammelt, in einem damaligen Kita-Workshop als Landesprojekt „Jedem Kind seine Kunst“. Das hielt die anderen drei nicht davon ab, ebenfalls tatkräftig zur Spraydose zu greifen und unter Anleitung ihr künstlerisches Talent zu testen.

i Die vier Jungs mit ihren Versuchsobjekten und Kai Semor Niederhausen Gaby Wertebach

Erst einmal hatte Semor die Buchstaben aufgetragen, da es schwierig sei, auf der Fläche die Proportionen zu entwickeln. Als Themen wurden „Respekt“ und „Vielfalt“ gewählt. „Darum geht es, die Vielfalt eines Mehrgenerationenplatzes zu zeigen und den gegenseitigen Respekt voreinander“, so Semor. Bei Respekt entschlossen sich die Jungs, die vorher erst einmal frei auf Leinwand geübt hatten, für das englische Respect.

„Mir war wichtig, dass sie frei herangehen, das lässt erst einmal das Eis brechen, schließlich soll das Ganze spielerisch zustande kommen“, so der Künstler. Es mache richtig Spaß mit den motivierten Kindern zu arbeiten. Bevor es ans Ausmalen ging, stellten die vier Freunde gemeinsam die Farben zusammen, wobei das Wort „Vielfalt“ kunterbunt geplant wurde. Am Ende sprayte Semor die Umrandungen, damit alles klar zu erkennen ist.