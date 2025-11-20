Flasche ins Gesicht geschlagen Junge Frau in Daaden angegriffen – Polizei sucht Zeugen 20.11.2025, 15:56 Uhr

i Eine Frau hält zum Schutz vor einem Angriff ihre Hände vor das Gesicht. (Symbolfoto) Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Am späten Dienstagabend, 18. November, ist eine junge Frau in der Werrbachstraße in Daaden von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Werrbachstraße im Daadener Stadtteil Biersdorf führt an einem beschaulichen Wald vorbei mit Einfamilienhäusern auf der anderen Seite. In dieser Straße ist am vergangenen Dienstag eine 19-jährige Frau gegen 22 Uhr in der Werrbachstraße zu Fuß auf dem Heimweg gewesen, als sie von einer männlichen Person angegriffen und verletzt wurde.







