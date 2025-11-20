Junge Frau in Daaden angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Am späten Dienstagabend, 18. November, ist eine junge Frau in der Werrbachstraße in Daaden von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Lesezeit 1 Minute
Die Werrbachstraße im Daadener Stadtteil Biersdorf führt an einem beschaulichen Wald vorbei mit Einfamilienhäusern auf der anderen Seite. In dieser Straße ist am vergangenen Dienstag eine 19-jährige Frau gegen 22 Uhr in der Werrbachstraße zu Fuß auf dem Heimweg gewesen, als sie von einer männlichen Person angegriffen und verletzt wurde.