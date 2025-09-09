Dieser Fall sorgt für Entrüstung bei Tierfreunden und für Stirnrunzeln: Ein etwa zehnjähriger Junge hat einen kleinen Hund im Wald im Wiesental zwischen Altenkirchen und Michelbach zurückgelassen. Peta setzt 500-Euro-Belohnung für Hinweise aus.

Tierschützer sind entsetzt: Ein etwa zehnjähriger Junge soll einen Hund im Wiesental zwischen Altenkirchen und Michelbach am frühen Sonntagnachmittag, 7. September, ausgesetzt haben. Zeugen informierten die Polizei, nach dem der Junge das Tier an einen Baum anband und wegging. Die Polizei Altenkirchen nahm das Tier in Obhut und übergab ihn an das zuständige Tierheim. Die Polizei Altenkirchen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Tierschutzorganisation Peta hat nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt, für Hinweise, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“, wie es in einer Presseinfo der Tierschützer heißt.

Der Hund ist jetzt beim Tierschutzverein „Karibu – Hoffnung für Tiere“ untergebracht. Das bestätigt auf Anfrage Kerstin Löbnitz Steiger, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins mit Sitz in Breitscheidt. „Es ist sehr wahrscheinlich ein weißer Malteser-Mischling“, sagt sie. „Unser Tierarzt schätzt das Alter von den Zähnen her auf zwischen fünf und sieben Jahren.“

i Das Tier war mit einer gelben Nylonleine an einem Baum befestigt worden. Kerstin Löbnitz Steiger

Es handele sich bei dem Tier um einen unkastrierten Rüden, der nicht gechippt ist und auch nicht registriert. Man habe das Tier komplett durchchecken lassen. „Soweit ist alles ok, er hat nur eine verengte Luftröhre, dadurch bekommt der Hund, wenn er sich freut oder aufregt, relativ schlecht Luft, und dann fängt er an zu husten“, berichtet Kerstin Löbnitz Steiger weiter. Für die Rasse Malteser sei dies nicht spezifisch, es sei aber „auch nichts Lebensbedrohliches.“ Denn laut der Tierschützerin haben viele Hunde eine verengte Luftröhre, damit können diese auch alt werden.

Der Malteser wurde mit einem kaputten Geschirr gefunden, das an einer gelben Nylonschnur befestigt war. Es werde vermutet, dass das Geschirr eventuell durch den Hund selbst zerrissen wurde, als dieser versuchte, sich vom Baum zu befreien. Der Hund habe starke Verlassensängste, wie die erste Vorsitzende von Karibou – Hoffnung für Tiere, weiter berichtet. Er sei zudem „ziemlich verhaltensauffällig“, so belle das Tier sehr oft. Aber im Großen und Ganzen sei der ausgesetzte Hund „super lieb.“ Kerstin Löbnitz Steiger vermutet, dass das Tier vorher in einer Familie zu Hause war, da er sehr menschenbezogen ist und „nur ganz schlecht alleine bleiben kann.“

„Das Tierschutzgesetz greift auch, wenn Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringen und versorgen oder notwendige Hilfeleistungen unterlassen.“

Heißt es in der Pressemitteilung der Tierschutzorganisation Peta aus Stuttgart

Die Tierrechtsorganisation Peta weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen kann. Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. „Das Tierschutzgesetz greift auch, wenn Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringen und versorgen oder notwendige Hilfeleistungen unterlassen“, heißt es in der Pressemitteilung der Tierschutzorganisation, die ihren Sitz in Stuttgart hat.

Bevor der Rüde in Vermittlung kommt, müsse man erst mal abwarten, was Veterinäramt und Polizei Altenkirchen herausfinden, so Löbnitz Steiger. Leider seien ausgesetzte Hunde keine Seltenheit, wie Löbnitz Steiger ausführt. „So einen Fall hatten wir schon bis zu vier Mal“, sagt sie. Aber das ein Kind einen Hund aussetzt, ist schon eine Seltenheit. Das Tierheim „Karibu – Hoffnung für Tiere“ ist für die Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld und Hamm zuständig, der Verein besteht seit 2007. Löbnitz Steiger hofft, dass durch die Peta-Belohnung Menschen auf den Fall aufmerksam werden und sie motiviert, Hinweise zu geben.

i Das Alter des Malteser-Rüdens wird auf zwischen fünf und sieben Jahre geschätzt. Kerstin Löbnitz Steiger

Momentan befindet sich das Tier in Quarantäne. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail an pialtenkirchen@ polizei.rlp.de entgegen.

Tierschutzorganisation Peta äußert sich zum Fall

Um den genanten Fall aufzuklären, setzt die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym. „Wir möchten helfen aufzuklären, wer den Hund einfach zurückgelassen hat“, so Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta. „Die Eltern des Jungen hätten genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und das Tierheim stattdessen um Hilfe bitten müssen. Den Hund einfach auszusetzen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“