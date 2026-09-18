Kontrollen um Altenkirchen Junge Autofahrer und Zweiräder im Visier der Polizei Annika Stock 18.09.2026, 17:00 Uhr

i „Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte“ – die Beamten kontrollierten verschiedene Fahrzeuge und Zweiräder im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Altenkirchen und Horhausen. Annika Stock

Die Polizeiinspektionen Altenkirchen und Straßenhaus haben zusammen eine Verkehrskontrolle in der Kreisstadt und in Horhausen durchgeführt. Ziel war die Präventionsarbeit und Verkehrssicherheit. Vor allem zwei Gruppen sind im Fokus der Beamten.

Kaum sind das Riegl-Geschwindigkeitsmessgerät, die Warnbaken und die Einsatzfahrzeuge in Stellung gebracht, geht es direkt los in Altenkirchen. Im Fokus der Beamten der Polizeiinspektion (PI= Altenkirchen und der PI Straßenhaus sind bei der Kontrolle an der Kölner Straße junge Verkehrsteilnehmer und Zweiräder.







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