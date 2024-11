Zur Herbstzeit in Wissen Jung und alt strömen zum Martinsmarkt Gaby Wertebach 11.11.2024, 17:00 Uhr

i Die biblische Figur des Sankt Martin fehlte auch dieses Mal nicht beim Wissener Martinsmarkt. Gaby Wertebach

Die Mischung aus Markttreiben, Einkaufsbummel, Leckereien und Musik zeichnet den Wissener Martinsmarkt aus, der von der örtlichen Aktionsgemeinschaft organisiert wird. Nicht zu vergessen die Martinstradition mit Weckmännern, Fackelzug und Feuer.

Im Herbst gibt es zahlreiche große und kleine Märkte in der Region und doch sind alle ganz individuell. So auch der Martinsmarkt in Wissen, der mit funkelnden Lichtern jährlich Tausende von Besuchern in die Siegstadt lockt.Organisiert von Britta Bay von der Aktionsgemeinschaft Treffpunkt Wissen gab es heuer wieder ein buntes Treiben.

