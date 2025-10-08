Die beiden Schauspielerinnen Marina Welsch und Julia Karl gastieren am 10. und 25. Oktober in Neitersen in der Wied-Scala mit ihrem Stück „Jukebox Divas“. Sie haben es nicht nur selbst geschrieben – sie führen auch Regie, singen und spielen selbst.
Eine besondere Revue erwartet Besucher der Neiterser Wied-Scala in diesem Monat: Mit ihrer Revue „Jukebox Divas“ gastieren die beiden Schauspielerinnen Marina Welsch und Julia Karl am Freitag, 10. Oktober, und am Samstag, 25. Oktober, in der schönen Atmosphäre des alten Programmkinos.