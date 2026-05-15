Jugendliche wollen sich für das Wisserland engagieren

Ein guter Weg, um frühzeitig Demokratie zu lernen, ist die Praxis. Gehör finden, Ideen einbringen und Entscheidungen anstoßen. Für 13- bis 21-Jährige ist in Wissen jetzt sozusagen die Saat gelegt.

Ideen entwickeln, anpacken und Zukunft gestalten. Diese drei Aspekte können getrost als Motto der Auftaktsitzung des Wissener Jugendparlaments gelten, zu der am Mittwochabend etwa 25 Jugendliche ins Wissener Walzwerk kamen.

„Es ist richtig cool, dass ihr so zahlreich gekommen seid“, freute sich Nina Kohler, die als Referentin im Dachverband Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg eigens aus Passau angereist war.