Nach dem Waldbrand in Gebhardshain stellte sich schnell die Frage: Was war die Ursache? Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie Ermittlungen aufgenommen hat. Im Verdacht sich derzeit zwei Jugendliche.
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Es war ein Brand, wie er in unserer Region außergewöhnlich ist: Am Sonntag sind bis in den späten Abend mehr als 300 Feuerwehrleute, drei Hubschrauber und viele weitere Helfer damit beschäftigt gewesen, einen mehrere Hektar großen Flächenbrand in Gebhardshain zu bekämpfen.