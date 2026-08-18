Einsatz in Gebhardshain
Jugendliche nach Waldbrand im Fokus der Ermittler
Feuerwehrleute sind nach dem Waldbrand in Gebhardshain mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.
Feuerwehrleute sind nach dem Waldbrand in Gebhardshain mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.
Thomas Frey/dpa

Nach dem Waldbrand in Gebhardshain stellte sich schnell die Frage: Was war die Ursache? Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilt auf Anfrage unserer Zeitung, dass sie Ermittlungen aufgenommen hat. Im Verdacht sich derzeit zwei Jugendliche.

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Es war ein Brand, wie er in unserer Region außergewöhnlich ist: Am Sonntag sind bis in den späten Abend mehr als 300 Feuerwehrleute, drei Hubschrauber und viele weitere Helfer damit beschäftigt gewesen, einen mehrere Hektar großen Flächenbrand in Gebhardshain zu bekämpfen.
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