Regioklinik ohne Altenkirchen
Jüngerich: Entscheidung des Ministers inakzeptabel
Nach dem Willen von Gesundheitsminister Clemens Hoch wird es in Altenkirchen keine Regioklinik geben. Diese Weichenstellung aus
Nach dem Willen von Gesundheitsminister Clemens Hoch wird es in Altenkirchen keine Regioklinik geben. Diese Weichenstellung aus Mainz stößt vot Ort auf Kritik.
Markus Kratzer

Die Hoffnung war groß in und um Altenkirchen. Kann aus dem geschlossenen Krankenhaus eine Regioklinik und damit das medizinische Angebot für die Region wieder verbessert werden? Doch Mainz hat andere Pläne, was im AK-Land gar nicht gut ankommt.

Lesezeit 3 Minuten
In Rheinland-Pfalz sollen von den rund 80 Kliniken im Rahmen der Krankenhausreform sieben Häuser in sogenannte Regiokliniken umgewandelt werden. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch vor wenigen Tagen mitgeteilt. Den Standort Altenkirchen hat der SPD-Politiker dabei nicht auf seiner (Land-)Karte.
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