Die Hoffnung war groß in und um Altenkirchen. Kann aus dem geschlossenen Krankenhaus eine Regioklinik und damit das medizinische Angebot für die Region wieder verbessert werden? Doch Mainz hat andere Pläne, was im AK-Land gar nicht gut ankommt.
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In Rheinland-Pfalz sollen von den rund 80 Kliniken im Rahmen der Krankenhausreform sieben Häuser in sogenannte Regiokliniken umgewandelt werden. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch vor wenigen Tagen mitgeteilt. Den Standort Altenkirchen hat der SPD-Politiker dabei nicht auf seiner (Land-)Karte.