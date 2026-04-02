Gymnasium Betzdorf-Kirchen
Jubiläums-Varieté spiegelt Gemeinschaftsgefühl wieder
Schüler und Lehrer machen Werbung für das Varieté, das dieses Jahr im Rahmen des Jubiläums über die Bühne gehen wird.
Schüler und Lehrer machen Werbung für das Varieté, das dieses Jahr im Rahmen des Jubiläums über die Bühne gehen wird.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Von Hans-Zimmer-Arrangements bis hin zu K-Pop und Trampolin-Akrobatik: Zum 125. Jubiläum des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums verwandeln rund 200 Akteure die Aula in Betzdorf in eine schillernde Varieté-Bühne. Der Vorverkauf startet nach den Ferien.

Lesezeit 3 Minuten
Die Idee zum Beitrag für das diesjährige Varieté des Gymnasiums ist Benedikt am Strand gekommen – „beim Musik hören“, erzählt der 16-Jährige. Es war die Idee, ein Arrangement zur Filmmusik von Hans Zimmer zu schreiben. Dieses von dem Zehntklässler selbst verfasste sinfonische Stück wird von 35 Musikern – Schüler und Lehrer – bei den drei Varieté-Veranstaltungen am Donnerstag, 23.

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