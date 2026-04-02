Gymnasium Betzdorf-Kirchen Jubiläums-Varieté spiegelt Gemeinschaftsgefühl wieder Claudia Geimer 02.04.2026, 12:00 Uhr

i Schüler und Lehrer machen Werbung für das Varieté, das dieses Jahr im Rahmen des Jubiläums über die Bühne gehen wird. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Von Hans-Zimmer-Arrangements bis hin zu K-Pop und Trampolin-Akrobatik: Zum 125. Jubiläum des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums verwandeln rund 200 Akteure die Aula in Betzdorf in eine schillernde Varieté-Bühne. Der Vorverkauf startet nach den Ferien.

Die Idee zum Beitrag für das diesjährige Varieté des Gymnasiums ist Benedikt am Strand gekommen – „beim Musik hören“, erzählt der 16-Jährige. Es war die Idee, ein Arrangement zur Filmmusik von Hans Zimmer zu schreiben. Dieses von dem Zehntklässler selbst verfasste sinfonische Stück wird von 35 Musikern – Schüler und Lehrer – bei den drei Varieté-Veranstaltungen am Donnerstag, 23.







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