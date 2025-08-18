Ein Alleinstellungsmerkmal im Kulturkalender des Wisserlandes ist das Scheunenfest in Steckenstein – und das seit einem Vierteljahrhundert. Gesang und Geselligkeit bestimmen den Charakter, eine funktionierende Gemeinschaft bildet das Fundament.

Ursprünglich, gemütlich und eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne, das war das, was das 25. Scheunenfest des MGV „Glück Auf“ Steckenstein am Wochenende zu einem Magneten für Hunderte Besucher machte.

Schon am Samstagabend fanden sich viele Gäste – vorwiegend aus der Gemeinde – ein, um gemeinsam mit dem Männergesangverein, der dieses Fest vor einem Vierteljahrhundert ins Leben rief, zu feiern: „Die Sängerfeste waren finanziell nicht mehr zu stemmen, also mussten wir uns was einfallen lassen“, blickt Vorsitzender Michael Reichling zurück. Nur gut, dass damals mit Joachim Rödder der Besitzer einer leer stehenden Scheune die rettende Idee hatte und diese zur Verfügung stellte. So wurde ein Veranstaltungsformat geboren, das sich von Beginn an großer Beliebtheit erfreute – kein Wunder, fühlt man sich doch in eine Zeit zurückversetzt, in der Fachwerkhäuser das Ortsbild prägten und die Gemeinschaft eine verschworene war.

i Gute Laune war auch am Sonntag oberstes Gebot, wie hier beim Frühschoppen mit dem "Egerland-Echo" des Musikverein Scheuerfeld. Thomas Hoffmann

Genau Letzteres zeigte sich auch beim 25-Jährigen, denn viele Gemeindemitglieder packten mit an: Sei es beim Aufbau, der Organisation oder der Bewirtung, die beispielsweise am Samstagabend zum großen Teil vom Sportverein übernommen wurde, der dafür eigens Fußballspieltermine verlegt hatte. Und so konnten die Sänger des MGV um ihre Dirigentin Susanne Eitelberg unbeschwert aufsingen: Lieder wie „Das große Fass“ und ein Shanty (bei dem das Seemannsherz lichterloh brannte) begeisterten dabei ebenso wie kurze Zeit später die Sänger vom MGV „Sangeslust“ Birken-Honigsessen mit „Bergheimat“ und „Kein schöner Land“ mit Solist Michael Kölzer.

Ein gelungener Auftakt mit gelebter und gesungener Tradition, der später durch DJ Marc Hombach und die Band „Jockel and Friends“ sozusagen ins Moderne transportiert wurde. Bis in die Morgenstunden feierten Hunderte Gäste im rustikalen Ambiente des von den Familien Cordes und Rödder zur Verfügung gestellten Stalls, wo nach Aussage von Michael Reichling „vor einer Woche noch hundert Bullen gestanden haben“.

i In der Scheune von Joachim Rödder, die mittlerweile zu einer Art Museum avanciert, begann vor 25 Jahren der Erfolg des Scheunenfestes des MGV "Glück-Auf" Steckenstein. Das beliebte Traditionsfest wurde im Laufe der Jahre auf weitere rustikale Räumlichkeiten ausgedehnt. Thomas Hoffmann

Der Sonntag knüpfte stimmungstechnisch nahtlos an den Samstag an: Das „Egerland-Echo“ des Musikverein Scheuerfeld entführte beispielsweise mit Polkas musikalisch gekonnt in Gefilde jenseits des Weißwurstäquators. Und während die Sänger aus Steckenstein, des MGV „Germania“ Breitscheid und der MGV „Liederkranz“ Luckenbach einmal mehr mit choralen und fröhlichen Gesängen für tolle Atmosphäre sorgten, boten verschiedene Gruppen des Wissener Studios Tanztraum Balé mit akrobatisch-attraktiven Choreografien viel fürs Auge.

i Auch für´s Auge wurde so einiges geboten, wie hier von einer Nachwuchs-Gruppe des Wissener Studios Tanztraum Balé. Michael Reichling

Derweil war auch im Außenbereich einiges los: Hüpfburg, Kinderschminken und Ortsrundfahrten mit der Pferdekutsche fanden besonders bei den Jüngsten begeisterten Zuspruch. Insgesamt also ein Wochenende, das einmal mehr eine lebendige Ortsgemeinschaft offenbarte, gekleidet in ein schönes Fest mit gelebter Tradition und gefeierter Moderne.