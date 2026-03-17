Konzert in Altenkirchen
Johannes-Passion spendet Trost und Zuversicht
Am Konzertende gab es für Kreiskantorin Hyejoung Choi besonders herzlichen und langanhaltenden Applaus.
Am Konzertende gab es für Kreiskantorin Hyejoung Choi besonders herzlichen und langanhaltenden Applaus.
Julia Hilgeroth-Buchner

Eineinhalb Jahre hat sich der Projektchor im Kirchenkreis Altenkirchen auf dieses Konzert vorbereitet. Was den Konzertbesuchern in der Christuskirche der Kreisstadt dann geboten wurde, war ein spektakuläres Erlebnis.

Lesezeit 2 Minuten
Zerstörung, Existenzangst, Hoffnungslosigkeit: Die weltweiten Krisen prägen diese vorösterlichen Wochen in einem besonders bedrückenden Maße, und es erscheint kaum mehr möglich, dem Frieden eine wirkliche Chance zu geben. Der unglaubliche Zulauf, den die Altenkirchener Aufführung der „Johannes-Passion BWV 245“ von Johann Sebastian Bach erfuhr, zeigte jedoch, dass es für viele Menschen die geistliche Musik ist, die gerade jetzt Trost und ...

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