Gaststätte „Zum Ventil“ Johannes Neuhaus kocht mit Humor und Herz Gaby Wertebach 29.01.2026, 18:00 Uhr

i Ein tolles Team das sich ausnehmend gut versteht, Restaurant-Chef Felix Shabanaj und sein Koch Johannes Neuhaus. Gaby Wertebach

Johannes Neuhaus kocht nicht nur gut, sondern mit Begeisterung und Humor. Der Küchenchef im „Zum Ventil“ blickt auf prägende Stationen zurück, erzählt von wichtigen Mentoren und erklärt, warum Stillstand für ihn keine Option ist.

Er kocht nicht nur gut, er hat auch Humor, Johannes Neuhaus, der Koch der Gaststätte „Zum Ventil“ in Kirchen-Wehbach, über die wir in unserer Zeitung im Rahmen der Sendung „Mein Lokal-Dein Lokal“ bereits mehrmals berichtet haben. Auf die Frage, woran man ein Gericht von ihm erkennt, antwortet er spontan und laut lachend: „Schmeckt gut.







