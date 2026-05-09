Schäfer Shop in Betzdorf Jobabbau: Betriebsrat gibt sich bedeckt Daniel-D. Pirker 09.05.2026, 06:00 Uhr

i Der Hauptstandort von Schäfer Shop im Betzdorfer Stadtteil Bruche. Markus Döring

Schäfer Shop reagiert auf die Krise und stellt sich neu auf. Dazu gehört auch der sozialverträgliche Abbau von Jobs, wie das Betzdorfer Unternehmen bestätigt. Unsere Zeitung nahm außerdem Kontakt mit der Arbeitnehmerseite auf.

Das Betzdorfer Unternehmen Schäfer Shop will Arbeitsplätze abbauen, wie unsere Zeitung exklusiv berichtete. Das Unternehmen nutzt dafür ein Altersteilzeit- und Freiwilligenprogramm. Der CEO des Unternehmens, Andreas Reuter, äußerte sich ausführlich zu den Plänen, deren Umsetzung bereits im vergangenen Jahr begonnen hat.







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