Schäfer Shop in Betzdorf
Jobabbau: Betriebsrat gibt sich bedeckt
Der Hauptstandort von Schäfer Shop im Betzdorfer Stadtteil Bruche.
Der Hauptstandort von Schäfer Shop im Betzdorfer Stadtteil Bruche.
Markus Döring

Schäfer Shop reagiert auf die Krise und stellt sich neu auf. Dazu gehört auch der sozialverträgliche Abbau von Jobs, wie das Betzdorfer  Unternehmen bestätigt. Unsere Zeitung nahm außerdem Kontakt mit der Arbeitnehmerseite auf.

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Das Betzdorfer Unternehmen Schäfer Shop will Arbeitsplätze abbauen, wie unsere Zeitung exklusiv berichtete. Das Unternehmen nutzt dafür ein Altersteilzeit- und Freiwilligenprogramm. Der CEO des Unternehmens, Andreas Reuter, äußerte sich ausführlich zu den Plänen, deren Umsetzung bereits im vergangenen Jahr begonnen hat.

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