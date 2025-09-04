55 Jobs fallen beim Schweißmaschinenhersteller Dalex in Wissen weg – und weder unsere Zeitung noch die Gewerkschaft konnten in der vergangenen Woche den Betriebsrat zu einer Stellungnahme erreichen. Der meldet sich jetzt zu Wort und erklärt die Lage.

Auch knapp eine Woche, nachdem der Schweißmaschinenhersteller Dalex aus Wissen verkündet hat, dass 55 Jobs in der Siegstadt wegfallen, ist die Bestürzung groß. Jaqueline Schneider gehört dem Betriebsrat an und man spürt, wie sehr diese Nachricht sie und ihre Kollegen erschüttert hat. „Der Betriebsrat wurde etwa eine Woche vorher über die Umstände informiert“, sagt sie.

Abzusehen wäre das zu diesem Zeitpunkt absolut nicht gewesen. Im Gegenteil: Die Auftragsbücher hätten sich nach einer längeren Flautephase, in der man sogar in Kurzarbeit ging, gerade wieder zu füllen begonnen. Auch seien die Probleme zuvor der wirtschaftlichen Gesamtlage geschuldet und keinesfalls hausgemacht gewesen. „Wir waren gerade wieder aus der Kurzarbeit raus und haben gedacht: Top, jetzt geht es aufwärts“, so Schneider kopfschüttelnd.

„Manche waren teils schon Jahrzehnte hier, die sind am Boden zerstört.“

Jaqueline Schneider vom Betriebsrat

Und sie fügt an: „Dass so ein Rundumschlag gemacht wird, dafür waren keinerlei Anzeichen da.“ Die Stimmung im Betrieb sei entsprechend schlecht. Die Kollegen schwankten zwischen wütend und fassungslos. „Manche waren teils schon Jahrzehnte hier, die sind am Boden zerstört“, bilanziert sie. Sie selbst ist auch schon seit 15 Jahren bei Dalex, bereits ihr Vater hat hier gearbeitet. „Da ist man mit so einem Betrieb noch mal ganz anders verbunden“, macht sie klar.

Was den Vorwurf der Gewerkschaft, der IG Metall Herborn/Betzdorf angeht, dass es keinen Kontakt zum Betriebsrat gebe (wir berichteten) weist sie von sich. Mehr noch: Ein Mitglied des Betriebsrats sei auch in der Gewerkschaft und hätte entsprechend sofort den Kontakt hergestellt. Allerdings hatte sich der Betriebsrat zuvor darauf geeinigt, dass man einen eigenen Anwalt einschalten wolle, was auch umgehend geschah.

„Wir arbeiten in dieser schlechten Situation mit Hochdruck daran, die beste Lösung für die Mitarbeiter zu finden.“

Jaqueline Schneider vom Betriebsrat

„Der Anwalt, den wir als Betriebsrat eingeschaltet haben, hat der Gewerkschaft Gesprächsbereitschaft signalisiert, doch dort will man nicht mit dem Anwalt reden“, erklärt sie. Auch sei der Betriebsrat nicht seitens der Firmenleitung über die Anfrage unserer Zeitung informiert worden, sich zu den Vorgängen zu äußern. Das habe man erst im Nachgang erfahren, so Schneider.

Derzeit liege der Fokus des Betriebsrates aber ohnehin auf den Mitarbeitern. „Wir arbeiten in dieser schlechten Situation mit Hochdruck daran, die beste Lösung für die Mitarbeiter zu finden.“ Man sei da auf einem sehr guten Weg, wenngleich man sich auch darüber im Klaren sein müsse, dass – egal, mit welcher Lösung – keine Kündigungen verhindert werden könnten. Was genau die Hoffnungen sind, darauf könne sie momentan noch nicht näher eingehen, so Jaqueline Schneider.

Man versuche, den Betroffenen auch mit solchen Dingen zur Seite zu stehen, wie etwa Aushänge an den Schwarzen Brettern mit Stellen oder Firmen aus ähnlichen Segmenten, „damit keiner in die Arbeitslosigkeit rutscht.“ Seitens der Firmenleitung gebe es da allerdings keinerlei Bestrebungen. „Die sieht man gerade auch eher selten“, so Schneider.