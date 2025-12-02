Scheuerfelder Karneval Jeck für Jeck plant große After-Zug-Party Thomas Leurs 02.12.2025, 18:00 Uhr

i Freuen sich auf die vierte Runde von Jeck für Jeck (von links): Marco Pecere, Michael Neuhaus, Steve Heß, Thomas Greb und Tobias Teumer. Thomas Leurs

Es hat begonnen aus dem tiefen Wunsch, den alten Büttenkarneval wieder aufleben zu lassen. Und jetzt geht Jeck für Jeck aus Scheuerfeld bereits in die vierte Runde. Und immer denken sich Organisatoren etwas Neues aus.

Vor drei Jahren ging es los und hat sich in Scheuerfeld mittlerweile zu einer festen Größe entwickelt: Die Karnevalsnarren Thomas Greb, Marco Pecere und Steve Heß von Jeck für Jeck legen für die kommende Session das vierte Mal eine Veranstaltung auf, in denen der alte Karneval mit Büttenreden wie früher seine Wiedergeburt feiert.







