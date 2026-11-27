Vier Männer von „Jeck für Jeck“ aus Scheuerfeld haben es sich zur Aufgabe gemacht, den klassischen Büttenkarneval wieder aufleben zu lassen. Und gehen damit jetzt in die fünfte Session. Für das kommende Jahr haben sie im Sommer etwas Besonderes vor.
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Als Thomas Greb, Marco Pecere, Steve Heß und Michael Neuhaus sich vor rund fünf Jahren entschlossen haben, mit „Jeck für Jeck“ den klassischen Büttenkarneval in Scheuerfeld wieder aufleben zu lassen, war es ihnen von Anfang an auch wichtig, ihrem Heimatort etwas zurückzugeben.