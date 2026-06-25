Engagement aus Wissen Jahrmarkt unterstützt Hebammenschule in Sierra Leone Elmar Hering 25.06.2026, 20:00 Uhr

i Hebammen informieren Frauen in Sierra Leone bei einem Workshop über Mythen und Fehlinformationen zum Thema Müttergesundheit und Geburt. action medeor

Was 1969 mit einer kleinen Unterstützungsaktion für Menschen in der Region Biafra begonnen hat, ist inzwischen zu einer der größten karitativen Initiativen im Land gewachsen: der Wissener Jahrmarkt. Jetzt steht das Projekt für 2026 fest.

Der 57. Jahrmarkt Wissen findet dieses Jahr am 26. und 27. September statt und stellt ein Projekt zur Verbesserung der Mutter-Kind-Gesundheit in Sierra Leone in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Hilfsorganisation action medeor (Sitz in der Nähe von Krefeld) sammelt der Jahrmarktverein Spenden für die Ausbildung von Hebammen und die Stärkung der medizinischen Versorgung in den ländlichen Distrikten Moyamba und Bo in der Südprovinz des ...







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