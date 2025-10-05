Abwechlungsreiches Programm Jahrmarkt in Wissen trotz Regens ein voller Erfolg Thomas Hoffmann 05.10.2025, 18:15 Uhr

i Zahlreiche Tanzgruppen und Bands bereicherten das tolle Rahmenprogramm des 56. Jahrmarkt der katholischen Jugend Wissen, der -trotz widrigem Wetter- erneut zum Erfolg wurde. Thomas Hoffmann

Der 56. Wissener Jahrmarkt war trotz widriger Wetterumstände ein voller Erfolg – Hunderte Besucher zog es in die Siegstadt. Ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Stände lockten neben musikalischer Unterhaltung, Tanzgruppen und vielem mehr.﻿

Alles war vorbereitet für eine tolle Eröffnung des 56. Jahrmarktes in Wissen. Besonders die Bühne auf dem Platz des Wissener Jahrmarktes sollte am Samstag pünktlich um 10.30 Uhr zum Mittelpunkt werden, aber exakt um diese Zeit öffnete der Himmel alle Schleusen.







