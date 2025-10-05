Der 56. Wissener Jahrmarkt war trotz widriger Wetterumstände ein voller Erfolg – Hunderte Besucher zog es in die Siegstadt. Ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Stände lockten neben musikalischer Unterhaltung, Tanzgruppen und vielem mehr.
Lesezeit 3 Minuten
Alles war vorbereitet für eine tolle Eröffnung des 56. Jahrmarktes in Wissen. Besonders die Bühne auf dem Platz des Wissener Jahrmarktes sollte am Samstag pünktlich um 10.30 Uhr zum Mittelpunkt werden, aber exakt um diese Zeit öffnete der Himmel alle Schleusen.