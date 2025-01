Tempo 30 am Spielplatz Jahrelanges Warten auf Verkehrsberuhigung in Ingelbach 14.01.2025, 18:00 Uhr

i Anwohnerin Barbara Eibl möchte, dass die Umgebung des Spielplatzes in Ingelbach sicherer wird. Annika Stock

Kinder sollen sicher zum Spielplatz gelangen – das wünscht sich die Ingelbacherin Barbara Eibl. Dafür hat sie bereits im Jahr 2021 einen Antrag zur Verkehrsberuhigung eingereicht bei der VG. Passiert ist seitdem nichts. Unsere Zeitung hakte nach.

Anwohnerin Barbara Eibl ist sauer und ratlos – im September 2021 hatte sie eine Verkehrsberuhigung in Ingelbach angeregt. Konkret ging es in ihrem Antrag, der über die Ortsgemeinde an die VG Altenkirchen-Flammersfeld gerichtet war, um eine verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 30 am ortseigenen Spielplatz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen