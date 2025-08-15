Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf hat über einen möglichen Nutztierriss durch den Wolf im Westerwald informiert, ohne den Ort des Vorfalls genauer zu benennen. Nun meldet sich ein Jagdpächter mit einem Hinweis zu Wort.

Hat es im AK-Land erneut einen Angriff auf Nutztiere durch den Wolf gegeben? Kürzlich meldete das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) den Fund zweier toter Schafe und eines verletzten Schafs in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – ohne den Ort des Vorfalls genauer anzugeben. Nun meldet sich Jagdpächter Rainer Lock bei unserer Zeitung mit einem Hinweis: Die Schafe sollen auf einer Weide am Ortsrand von Helmenzen an einem bewohnten Forsthaus gestanden haben. Auch Fotos der getöteten Tiere auf der Weide übermittelt Lock.

Für den Jagdpächter ist es unverständlich, dass das Kluwo die Orte möglicher Nutztierrisse nicht mehr genauer nennt. „Ich finde, die Bevölkerung sollte darüber informiert sein“, betont er, zumal, wenn es um einen Vorfall in der Nähe von Wohnhäusern geht. Helmenzen gehört zum Revier des Leuscheider Wolfsrudels. Ob tatsächlich ein Wolf die Schafe getötet beziehungsweise verletzt hat, ist Gegenstand einer genetischen Untersuchung. mif