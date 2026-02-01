„Denke an euch und gebe alles“ „Jacka“ von Brachbacher Heimatdorf verabschiedet Claudia Geimer 01.02.2026, 13:45 Uhr

Die Brachbacher Dorfgemeinschaft hat ihre „Jacka“ emotional zu den olympischen Winterspielen verabschiedet. Dabei wurde mehr als deutlich: Egal, wie es ausgeht – die Freude der Brachbacher nach ihrer Rückkehr wird genauso euphorisch ausfallen.

Sie wird geherzt, umarmt, beschenkt: Die Brachbacher Dorfgemeinschaft hat ihre „Jacka“ mit vielen Emotionen und guten Wünschen zu den olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo verabschiedet. Wenn es allein Medaillen für Sympathie geben würde, dann hätte Skeleton-Pilotin Jacqueline Pfeifer bereits Edelmetall gewonnen.







