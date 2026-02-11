Von Brachbach zu Olympia „Jacka-Ultras“ feuern Skeleton-Star live in Cortina an Claudia Geimer 11.02.2026, 14:30 Uhr

i Familie Keuchel aus Brachbach fährt mit Freude und Zuversicht zu den Olympischen Winterspielen, um in Cortina "ihre Jacka" im Eiskanal anzufeuern. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Wenn sich Jacqueline Pfeifer dieser Tage bei den Olympischen Spielen den Eiskanal hinabstürzt, fährt ganz Brachbach mit. Rund 80 treue Fans aus dem AK-Land feuern die 31-Jährige sogar live in Cortina an – und hoffen natürlich auf Edelmetall.

„Jacka loss gonn“ – der Schlachtruf begleitet Familie Keuchel auf ihrem Weg von Brachbach zu den Olympischen Winterspielen. Der Schriftzug ist an der Heckscheibe des Autos zu lesen. Die Keuchels werden über Tausend Kilometer in zwei Tagen mit Zwischenstopp im Allgäu zurücklegen, um „ihre Jacka“ im Eiskanal fahren und hoffentlich Edelmetall gewinnen zu sehen.







Artikel teilen

Artikel teilen