Aus dem Wissener Stadtrat
Ja zum künftigen Standort der Feuerwehr in Schönstein
Auf diesem Gelände neben der K126 (Fürst-Hatzfeldt-Straße) soll der neue Standort der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein entstehe
Auf diesem Gelände neben der K126 (Fürst-Hatzfeldt-Straße) soll der neue Standort der Freiwilligen Feuerwehr Schönstein entstehen.
Elmar Hering

Viele Millionen Euro will und muss die Verbandsgemeinde Wissen in den nächsten Jahren für ihre Feuerwehren in die Hand nehmen. Beim Grundstück für den Löschzug II ist auch die Stadt mit im Boot.

Lesezeit 1 Minute
Auf dem Weg zu einem neuen Standort für den Löschzug II der Verbandsgemeinde (VG) Wissen ist ein weiteres Etappenziel erreicht: Wie vom städtischen Bauausschuss nach ausführlicher Beratung empfohlen, hat der Wissener Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Vorentwurf zum Bebauungsplan „Feuerwehr Schönstein/Mittelhof“ gebilligt.

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