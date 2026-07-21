Einzelhändler gibt Einblicke Ist Wohnraum Alternative zum Leerstand in Altenkirchen? Annika Stock 21.07.2026, 15:00 Uhr

i Jörg Schüler (59) führt das Familiengeschäft in vierter Generation. Er betrachtet den Wandel im Einzelhandel realisitisch. Annika Stock

Der Einzelhandel ist in der Krise, auch in Altenkirchen stehen einige Ladenlokale leer. Doch wie empfinden die Geschäftsleute die Situation in der Wilhelmstraße? Wir haben uns dazu mit Jörg Schüler vom Spielzeug- und Modellbauladen getroffen.

„Wandel im Handel hat es schon immer gegeben“, betont Jörg Schüler, Inhaber vom Spielzeugladen Flemmer und Modellbau Flemmer. Der 59-Jährige führt das Geschäft in vierter Generation. Insgesamt hat er drei Angestellte, darunter seine Frau Jutta Schüler (58).







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