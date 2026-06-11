Betzdorferin überwies Geld Ist Seniorin auf dreiste Liebesmasche hereingefallen? Johannes Mario Löhr 11.06.2026, 15:00 Uhr

i Eine Betzdorfer Seniorin sei wochenlang über Facebook und WhatsApp von einem Mann Anfang 30 kontaktiert worden. Das berichten die Töchter der Frau besorgt im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn: „Er spiegelte ihr eine Freundschaft vor und nutzte ihre krankheitsbedingte Gutgläubigkeit schamlos aus, um sie um ihr Erspartes zu bringen", behaupten die Schwestern. (Symbolfoto) Bernd Weißbrod/dpa

5200 Euro hat eine Betzdorfer Seniorin an einen jungen Mann überwiesen. Davon haben die Töchter der Frau unserer Zeitung besorgt berichtet. Sie gehen nämlich von einer Liebesbetrugsmasche aus. Aber was sagt die Polizei?

Zwei besorgte Schwestern aus Betzdorf haben sich an unsere Redaktion gewandt, weil sie davon ausgehen, dass ihre Mutter einem Liebesbetrüger aufgesessen ist. Ihre Mutter sei Ende 70, an Demenz erkrankt und in den vergangenen Monaten immer wieder über Facebook und WhatsApp von einem Syrer Anfang 30 kontaktiert worden.







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