5200 Euro hat eine Betzdorfer Seniorin an einen jungen Mann überwiesen. Davon haben die Töchter der Frau unserer Zeitung besorgt berichtet. Sie gehen nämlich von einer Liebesbetrugsmasche aus. Aber was sagt die Polizei?
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Zwei besorgte Schwestern aus Betzdorf haben sich an unsere Redaktion gewandt, weil sie davon ausgehen, dass ihre Mutter einem Liebesbetrüger aufgesessen ist. Ihre Mutter sei Ende 70, an Demenz erkrankt und in den vergangenen Monaten immer wieder über Facebook und WhatsApp von einem Syrer Anfang 30 kontaktiert worden.