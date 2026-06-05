Laut Definition ist eine Junior-Uni eine außerschulische Bildungseinrichtung, in der Kinder und Jugendliche freiwillig und ohne Notendruck forschen und lernen können. Ist so etwas auch im Kreis Altenkirchen denkbar? Das fragt ein CDU-Fahrensmann.
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Könnte das AK-Land Heimat einer Junior-Uni werden? Diese Frage wirft der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz nach einem Informationsaustausch mit Helmut Willems, Direktor einer solchen Einrichtung in Daun (Landkreis Vulkaneifel), in den Raum.