CDU-Mann macht Vorstoß Ist eine Junior-Uni im Kreis Altenkirchen denkbar? Markus Kratzer 05.06.2026, 10:00 Uhr

i Mit Helmut Willems (rechts) hat sich der Wissener Ulrich Schmalz in Daun über das Thema Junior-Uni ausgetauscht. Ulrich Schmalz

Laut Definition ist eine Junior-Uni eine außerschulische Bildungseinrichtung, in der Kinder und Jugendliche freiwillig und ohne Notendruck forschen und lernen können. Ist so etwas auch im Kreis Altenkirchen denkbar? Das fragt ein CDU-Fahrensmann.

Könnte das AK-Land Heimat einer Junior-Uni werden? Diese Frage wirft der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Schmalz nach einem Informationsaustausch mit Helmut Willems, Direktor einer solchen Einrichtung in Daun (Landkreis Vulkaneifel), in den Raum.







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