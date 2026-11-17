Autohaus Wahl in Betzdorf Ist dies das Ende für Autohandel an Kölner Straße 53? Daniel-D. Pirker 17.11.2026, 20:30 Uhr

i Die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, musste ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Zu der Unternehmensgruppe gehören auch Autohäuser wie hier in Betzdorf an der Kölner Straße. Thomas Leurs

Der Autohändler Wahl schließt eines seiner Betzdorfer Autohäuser. Der Standort wird nicht erst seit der Übernahme der Siegener Unternehmensgruppe im Jahr 2011 vom Autohandel geprägt. Ein Blick ins Archiv und Handelsregister.

Am 30. November 2026 schließt die Wahl-Gruppe ihr Autohaus an der Betzdorfer Kölner Straße 53. „Am 30. November 2026 ist unser Standort in Betzdorf zum letzten Mal geöffnet. Wir bündeln unseren Service in Siegen“, teilte Geschäftsführer Thomas Wahl kürzlich in einem Kundenschreiben mit.







Artikel teilen

Artikel teilen