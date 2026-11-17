Der Autohändler Wahl schließt eines seiner Betzdorfer Autohäuser. Der Standort wird nicht erst seit der Übernahme der Siegener Unternehmensgruppe im Jahr 2011 vom Autohandel geprägt. Ein Blick ins Archiv und Handelsregister.
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Am 30. November 2026 schließt die Wahl-Gruppe ihr Autohaus an der Betzdorfer Kölner Straße 53. „Am 30. November 2026 ist unser Standort in Betzdorf zum letzten Mal geöffnet. Wir bündeln unseren Service in Siegen“, teilte Geschäftsführer Thomas Wahl kürzlich in einem Kundenschreiben mit.