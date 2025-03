Auf dem Grundstück des Holzbaubetriebs Van Roje, von der Straße aus sichtbar, prangt seit Kurzem ein großes, grünes W aus Holz. Dahinter steckt weitaus mehr, als nur ein ausgefallenes Dekoelement, denn an dieser Konstruktion waren neben Van Roje auch die Initiative Wir Westerwälder, das Klimabündnis Bauen und die Zimmerei Johannes Kern beteiligt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären die Vertreter der jeweiligen Institutionen, was es damit auf sich hat und welche Rolle die anstehenden Westerwälder Holztage dabei spielen.

Zum sechsten Mal dreht sich auf den Westerwälder Holztagen im Juni alles rund ums Thema Holz. Innovationen, Berufe, Firmen, Bildungsangebote – von Experten bis Laien soll wohl für jeden etwas dabei sein. Organisiert wird das Event von der Initiative Wir Westerwälder, unter der Leitung der Vorstandsvorsitzenden Sandra Köster. Diese bezeichnet die Holztage als „die größte Holzkirmes Deutschlands.“

i Das Brettsperrholz kann bei Van Roje auch ganz individuell gestalltet werden. Von Schriftzügen, über Logos bishin zu kleinen Verzierungen. Durch die vorherige Anfertigung eines digitalen Modells ist so einiges möglich. Kim Fauss

Genau dieser Ruf und diese Reichweite sollen dabei dem neusten Projekt der Firma Van Roje zu Gute kommen. Der traditionsreiche Holzbaubetrieb, dessen Kerngeschäft das Sägewerk ist, ist in diesem Jahr – wie auch bereits 2022 – Ausrichter der Holztage. Neben einer Führung durch die Industriehallen, welche schon zuvor ein absoluter Publikumsmagnet war, wie Van-Roje Vertriebsleiter Rüdiger Koch verrät, soll auch das Brettsperrholz vorgestellt werden, welches seit Kurzem in dem Holzbetrieb hergestellt wird. Dabei handelt es sich um einen Baustoff, der Nachhaltigkeit, Digitalisierung, regionale Wertschöpfung sowie einen potenziellen Anreiz für Auszubildende und Fachkräfte miteinander verbinden soll.

Koch erklärt, dass in dem Produktionsprozess, der gerade einmal 50 Minuten dauert, Bauelemente wie Wand- oder Deckenteile in einem nahezu voll automatisierten Ablauf hergestellt werden. Dabei werden hochwertiges Holz und recyceltes Material gemischt, indem einzelne Lamellen miteinander verleimt werden, sodass eine große Platte entsteht. Davon werden dann mindestens drei Stück aufeinandergepresst. Im Vorfeld werden digitale 3D-Modelle und Pläne von Auftraggebern oder Bauplanern entworfen, die die genaue Größe und Form vorgeben. Projektleiter Jendrik Graß merkt an: „ In der Holzbranche sind wir mit der Digitalisierung im Westerwald ganz weit vorne.“ Das beschleunige nicht nur die Planung, sondern auch die anschließende Montage, welche dann nur noch wenige Tage in Anspruch nehme. So könnten künftig ganze Schulen innerhalb der Sommerferien energetisch saniert werden, wirft Hansjörg Pohlmeyer vom Klimabündnis Bauen ein. Doch nicht nur in Bildungseinrichtungen, sondern auch in Sachen Nachverdichtung biete das Bauen mit Brettsperrholz enorme Vorteile. „Die Flächen sind teilweise nicht mehr da, also muss man in die Höhe“, führt Pohlmeyer aus. Dafür sei der Baustoff bestens geeignet.

„Aus Brettsperrholz kann man komplette Häuser bauen, es ist nachhaltig, und es kommt aus dem Westerwald.“

Johannes Kern, Zimmereiinhaber

Auch die Nachhaltigkeit habe beim Projekt Brettsperrholz eine wichtige Rolle gespielt, wie der Van Roje-Vertriebsleiter deutlich macht. Die Zukunft des Waldes sei ein Thema, welches den Westerwälder Holzbetrieb umtreibe. Um die Versorgung mit dem Rohstoff Holz weiterhin zu gewährleisten, dabei aber ressourcenschonend vorzugehen, sei eine Anpassung der Wertschöpfungskette nötig gewesen. „Wir müssen mehr aus dem Holz machen, was wir haben“, so Koch. Man wolle zeigen, „dass die Holzbranche nicht das Monster ist, was die Wälder frisst.“ Und genau diese Art von Imagewechsel geschehe mitunter dadurch, dass bei der Brettsperrholzproduktion auch die recycelten Hölzer eingebunden werden, die vielleicht zuvor keine Anwendung im Bausektor gefunden hätten. Pohlmeyer ergänzt, dass in den Brettsperrholzelementen außerdem CO2 gespeichert werde. „Wir nutzen das, was das Holz kann“, weiß Zimmereiinhaber Johannes Kern. Nun müsse nur noch daran gearbeitet werden, dass der CO2-Ausstoß bei der Herstellung reduziert werde.

Kern war es auch, der die Idee zu dem grünen W hatte, welches mittlerweile das Van Roje-Gelände ziert. Er hatte es digital entworfen, und Van Roje führte anschließend die Produktion aus Brettsperrholz durch. „Aus Brettsperrholz kann man komplette Häuser bauen, es ist nachhaltig und es kommt aus dem Westerwald“, fasst Kern zusammen. Daher passe es auch gut zur Regionalinitiative Wir Westerwälder, dessen Logo das W darstellt. Die grüne Holzkonstruktion soll künftig als Aushängeschild und Fotomotiv, etwa für die anstehenden Holztage oder anderweitige Messen dienen, erklärt die Vorständin Köster.

i Bevor aus den einzelnen Lamellen eine große Brettsperrholzplatte entsteht, werden sie maschinell auf Schadstellen überprüft und ensprechend abgeschnitten. Kim Fauss

An den Westerwälder Holztagen wird auch das Thema Ausbildung eine bedeutende Rolle spielen, denn laut Pohlmeyer wachse der Holzsektor trotz Baukrise, und die Holzbaubetriebe seien ausgelastet. Das Unternehmen Van Roje etwa bietet jedes Jahr bis zu fünf Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen wie Handwerk, Industrieaußenhandel oder technisches Zeichnen an. Um die Ausbildung bei dem Holzbaubetrieb während der Holztage attraktiv zu bewerben, setzten sie in erster Linie auf ihre eigenen Auszubildenden und legen Wert auf „Mund-zu-Mund-Propaganda“ und die Anwesenheit auf weiteren Job- und Karrieremessen, erklärt Koch. Eine zusätzliche Herausforderung beim Anwerben von Fachkräften stellt für Firmen wie Van Roje im Westerwald jedoch die Besonderheit dar, dass sie sich „mitten in der Pampa“ befinden, so der Vertriebsleiter.

Ein Anreiz, durch den der Holzbetrieb jedoch auch künftig wieder mehr auf den Radar von Nachwuchs- und Fachkräften rücken will, ist die Fortschrittlichkeit in Sachen Digitalisierung. Die Vorstellung des innovativen Brettsperrholz-Verfahrens solle außerdem zeigen: „Das könnte ein interessanter Ausbildungsplatz sein, bei dem Kreativität gefordert wird“, so der Vertriebsleiter.

i Die ersten Bauprojekte mit Brettsperrholz laufen bereits, und die Nachfrage ist groß: Laut Vertriebsleiter Rüdigerkoch reichen 1000 Kubikmeter dieser hochgestapelten Platten gerade einmal für eine Woche aus. Kim Fauss

Westerwälder Holztage im Juni 2025

Für die breite Öffentlichkeit sind die Westerwälder Holztage auf dem Van Roje-Gelände ab Samstag, 28. Juni, ab 10 Uhr zugänglich. Neben Holzbau- und Fachbetrieben werden auch zahlreiche Vereine und Institutionen dabei sein, die den Besuchern ein buntes Familienprogramm bieten sollen, verrät Sandra Köster vorab. Vorher werden an zwei Tagen Fachbesucher und Kommunen eingeladen, mehr über die Brettsperrholz-Methode zu lernen, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Das Thema Ausbildung soll während der gesamten Holztage präsent sein. Hansjörg Pohlmeyer erwähnt zusammenfassend, dass die Holztage die Chance bieten, „bis zu 30.000 Menschen zum Nachdenken zu bringen und ihnen Alternativen aufzuweisen“ hinsichtlich des Umgangs mit den begrenzten Holzressourcen.