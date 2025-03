Ist Adenauer-Platz Angstraum oder italienische Piazza?

Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Die Spätnachmittagssonne scheint auf den Konrad-Adenauer-Platz, Kinder spielen miteinander, die Mütter sitzen auf Bänken und reden. „Das hat doch richtig italienisches Flair“, sagt Nadine Griffone vom La Piccola in Altenkirchen.

Ihr ist es ein Herzensanliegen, dass der Platz in Bahnhofsnähe nicht den Stempel „Problemecke“ bekommt. Sie will damit ein Gegengewicht zum Bericht setzen, in dem Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz den Konrad-Adenauer-Platz als „gefährlichen Ort“ bezeichnete und in dem aus sozialen Netzwerken zitiert wurde, wo von „Angstraum“ die Rede sei. „Wir machen so viel hier unten, wir wollten auch von Anfang an mit dem La Piccola den Platz anders beleben“, sagt sie selbstbewusst. Natürlich gebe es Probleme hier, der Platz sei am Ende auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Aber: „Hier sitzen Familien und Mütter mit Kindern genauso wie diejenigen, die hier schon morgens Alkohol konsumieren.“

Probleme habe sie selbst in den drei Jahren, die sie mit ihrem Feinkostgeschäft hier verortet ist, noch nicht gehabt. Und sie habe auch noch keine Klagen von ihren Kunden gehört. „Wir haben viele Stammkunden, die seit Jahren kommen. Wir haben tolle Rückmeldungen, vor allem im Sommer. Da sitzen die Leute gern draußen unter dem Kiribaum und trinken ihren Cappuccino“, schwärmt sie und nennt den Vorplatz zu ihrem Geschäft liebevoll die „Piazza Adenauer“.

Bei La Piccola einen Kaffee für Obdachlose bezahlen

Die hat sich auch bei den Stadtfesten mittlerweile einen Namen gemacht. So ist ein Besuch bei La Piccola ein Muss, wenn Altenkirchen zur Toskanischen Nacht lädt. Auch bei anderen Feieranlässen ist das La Piccola meist mit am Start. Den Umzug aus der Kölner Straße, wo sie zuvor von 2016 bis 2021 in der ehemaligen Eisdiele ihre Produkte verkaufte, hat Griffone nie bereut. Im Gegenteil. „Wir haben hier Platz, können Essen zu den Weinproben anbieten und mehr Produkte ins Sortiment aufnehmen“, freut sie sich. Damals, als Corona den Einzelhandel hart traf, habe es für sie nur zwei Möglichkeiten gegeben: „Entweder, wir geben auf, oder wir expandieren.“ Zum Glück entschieden sie und ihr Mann sich dafür zu expandieren. Denn für viele Altenkirchener ist das La Piccola nicht mehr wegzudenken und eine echte Bereicherung, sei es für den eigenen Gaumen oder ein besonderes Geschenk.

Was die andere Klientel angeht, die den Platz nutzt, so hat Griffone eine schöne Tradition aus der Heimat ihres Vaters importiert. „Den Caffé sospesos. Das ist eine neapolitanische Tradition. Die Leute bestellen sich einen Kaffee, einen Espresso oder Cappuccino und bezahlen zwei. Der Zweite wird dann an Obdachlose verteilt“, erklärt sie. Das würde gut angenommen und zeigt, dass die Geschäftsfrau durchaus auch die negativen Seiten des Standorts im Blick hat. „Ich will das gar nicht wegdiskutieren, aber man soll doch auch nicht alles immer nur schlechtreden. Altenkirchen ist schön und hat viel zu bieten, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen – auch, was die Stimmung angeht.“