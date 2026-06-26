Unternehmensgruppe in Betzdorf Investor aus Bayern rettet Pagnia und „pack zu“-Märkte Daniel-D. Pirker 26.06.2026, 13:34 Uhr

i Im April 2026 wurde für die Unternehmensgruppe Möbel Pagnia mit dem Einrichtungshaus und Hauptsitz in Betzdorf sowie den Möbelmitnahmemärkten „pack zu“ in Altenkirchen, Betzdorf und Limburg/Ahlbach ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Daniel-D. Pirker

Das Bangen der vergangenen Monate in Betzdorf, Altenkirchen und Limburg ist vorbei: Ein finanzstarker Investor aus Bayern übernimmt die in wirtschaftliche Schieflage geratene Pagnia-Unternehmensgruppe.

Zum 1. Juli übernimmt die Wohnorama Möbel Kuch GmbH sowohl das Einrichtungshaus Möbel Pagnia als auch die drei Standorte von „pack zu“. Besonders erfreulich: Die rund 100 Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Rödder spricht unserer Zeitung gegenüber von einem Erfolg.







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