Unternehmensgruppe in Betzdorf
Investor aus Bayern rettet Pagnia und „pack zu“-Märkte
Im April 2026 wurde für die Unternehmensgruppe Möbel Pagnia mit dem Einrichtungshaus und Hauptsitz in Betzdorf sowie den Möbelmi
Im April 2026 wurde für die Unternehmensgruppe Möbel Pagnia mit dem Einrichtungshaus und Hauptsitz in Betzdorf sowie den Möbelmitnahmemärkten „pack zu“ in Altenkirchen, Betzdorf und Limburg/Ahlbach ein Insolvenzverfahren eingeleitet.
Daniel-D. Pirker

Das Bangen der vergangenen Monate in Betzdorf, Altenkirchen und Limburg ist vorbei: Ein finanzstarker Investor aus Bayern übernimmt die in wirtschaftliche Schieflage geratene Pagnia-Unternehmensgruppe. 

Lesezeit 2 Minuten
Zum 1. Juli übernimmt die Wohnorama Möbel Kuch GmbH sowohl das Einrichtungshaus Möbel Pagnia als auch die drei Standorte von „pack zu“. Besonders erfreulich: Die rund 100 Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt. Der vorläufige Insolvenzverwalter Markus Rödder spricht unserer Zeitung gegenüber von einem Erfolg.

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