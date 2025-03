Seit Januar 2016 werden die internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert, 2025 findet die Aktion unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ statt. Die Stiftung will gesellschaftliche Lernprozesse anregen, mit denen dazu beigetragen werden kann, Rassismus und Gewalt gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu überwinden.

Im Zeitraum von Montag, 17. März bis Montag, 30. März, sind verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Aktionswochen geplant. Auch die Akteure des „Netzwerks Vielfalt und Demokratie“ im Kreis Altenkirchen beteiligen sich an den internationalen Wochen gegen Rassismus.

Fortbildung für Ehrenamtliche in Altenkirchen

Am 17. März findet eine Fahrt nach Köln in die Dauerausstellung im NS-Dokumentationszentrum von 9:30 bis 16:30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Bahnhof in Au. Veranstalter ist das Mehrgenerationenhaus Mittendrin. Infos und Anmeldungen bei Hans Röhrig unter Telefon 02681/950438 oder per Mail an info@mgh-ak.de

Unter dem Titel „Kultursensible Kommunikation“ findet eine Fortbildung für Ehrenamtliche am Samstag, 22. März von 9:30 bis 14 Uhr im Pfarrsaal St. Jakobus in Altenkirchen statt. Die Referentinnen Maria Neuschäfer-Rube und Stephanie Neuhaus informieren zur interkulturellen Begegnung, Empathie und respektvoller Kommunikation. Veranstalter sind die Aktion Neue Nachbarn und der Caritasverband Rhein-Sieg. Infos und Anmeldung unter Telefon 02681/8789240 oder stephanie.neuhaus@caritas-rheinsieg.de.

Kindertheater in Flammersfeld, Weyerbusch und Daaden

Die Aktion Neue Nachbarn und der Caritasverband Rhein-Sieg laden zudem zu einem interreligiösen Dialog am Samstag, 22. März in den Pfarrsaal St. Jakobus in Altenkirchen ein. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr. Hierbei steht das Fastenbrechen (Türkisches Iftar) im Ramadan als spirituelles und soziales Ereignis mit Buffet und Gesprächen über die Fastenzeit im Vordergrund. Anmeldungen: 02681/8789240 oder stephanie.neuhaus@caritas-rheinsieg.de.

Die Kreisverwaltung Altenkirchen und das Jugendamt laden zum Kindertheater „Irgendwie anders“ mit anschließenden Spielen zu den Themen Anderssein und Akzeptanz am Mittwoch, 26. März, Donnerstag 27. März und Freitag 28. März ein. Das Angebot startet jeweils um 10 Uhr und findet in Flammersfeld, Weyerbusch und Daaden statt. Das Theaterstück wird vom Theater Alte Werkstatt, Frankenthal moderiert. Die Gebühr beträgt zwei Euro. Infos und Anmeldung für geschlossene Gruppen: Jenny Weitershagen, 02681/812541 oder per E-Mail an jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.

Stadtführung „Jüdisches Leben“ zum Abschluss

Abschließend findet am Freitag, 28. März um 15 Uhr die Stadtführung „Jüdisches Leben in Altenkirchen“ statt. Hierbei werden die Teilnehmer jüdische Gedenkstätten und Stolpersteine besuchen, die Dauer der Führung beträgt circa 1,5 Stunden. Martin Autschbach ist Referent, Treffpunkt ist am Flammenmahl vor der Christuskirche in Altenkirchen. Veranstalter sind der Caritasverband Rhein-Sieg und die Aktion Neue Nachbarn. Anmeldungen unter Telefon 02681/8789210 oder per E-Mail an christa.abts@caritas-rheinsieg.de.

Das „Netzwerk Vielfalt und Demokratie“

Im „Netzwerk Vielfalt und Demokratie“ arbeiten im Landkreis Altenkirchen verschiedene Organisationen gemeinsam, um eine menschenfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Das Netzwerk existiert seit 2013. Mitglieder sind die Caritasverbände Rhein-Sieg und Rhein-Wied-Sieg, DGB Kreisverband Altenkirchen, Diakonisches Werk Altenkirchen, Evangelische Akademie für Land und Jugend, GEW Kreisverband Altenkirchen, IG Metall Geschäftsstelle Herborn-Betzdorf, KOMPA Evang. Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen, Mehrgenerationenhaus Mittendrin sowie Kreisjugendring Altenkirchen, Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum, Kreisjugendamt Altenkirchen, Haus der Offenen Tür Wissen. Die Koordination des Netzwerks hat der DGB Region Koblenz inne. (ann)

https://www.netzwerk-ak.de/internationale-wochen-gegen-rassismus-2025/