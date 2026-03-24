Probe in Brachbach besucht
Interesse an Projektchor übertrifft Erwartungen
Chorleiter Berthold Bätzing (links) erläutert Ortsbürgermeister Steffen Kappes den Text des Siegsteig-Liedes.
Chorleiter Berthold Bätzing (links) erläutert Ortsbürgermeister Steffen Kappes den Text des Siegsteig-Liedes.
Geimer Claudia. Claudia Geimer

Brachbach, das singende Dorf. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ein neuer Projektchor will nun zwar nicht den Himmel erobern, wohl aber die Gunst des Publikums. Schon jetzt gilt die Initiative als Erfolg, wie der Besuch einer Probe beweist.

Lesezeit 3 Minuten
Dirigent Berthold Bätzing legt Hand an und stellt zusammen mit seiner Frau Ilona Stühle für die anstehende Chorprobe bereit. Ortsbürgermeister Steffen Kappes schaut auch im Mehrzweckraum im neuen Anbau der Grundschule in Brachbach vorbei und zeigt, wie man durch Kurbeln der Wände aus zwei Räumen einen großen Raum machen kann.

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