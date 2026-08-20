Industriestandort Wissen Institut Time steht auch ohne Pleite vor großer Zäsur Elmar Hering 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Von der Insolvenz der Wissener Firma Dalex ist das Technologie-Institut für Metall & Engineering (Time) nicht betroffen. Mittelfristig ändert sich trotzdem was. Elmar Hering

Mit heftigen Böen fegt der Wind des Wandels derzeit durch den Wirtschaftsstandort Kreis Altenkirchen. In Wissen etwa sind auch das Technologie-Institut Time und das Modulbauunternehmen Kleusberg involviert.

Das Technologie-Institut für Metall und Engineering (Time) in Wissen ist nicht vom endgültigen Aus der Dalex Automation & Welding GmbH betroffen. Auf diese Feststellung legt das Institut Wert, denn, so heißt es in einer Pressemitteilung von Time, zuletzt habe es dazu vereinzelt Nachfragen gegeben.







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