Mit heftigen Böen fegt der Wind des Wandels derzeit durch den Wirtschaftsstandort Kreis Altenkirchen. In Wissen etwa sind auch das Technologie-Institut Time und das Modulbauunternehmen Kleusberg involviert.
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Das Technologie-Institut für Metall und Engineering (Time) in Wissen ist nicht vom endgültigen Aus der Dalex Automation & Welding GmbH betroffen. Auf diese Feststellung legt das Institut Wert, denn, so heißt es in einer Pressemitteilung von Time, zuletzt habe es dazu vereinzelt Nachfragen gegeben.