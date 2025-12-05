Forschung hilft Unternehmen Institut Time in Wissen und die Zukunft des Schweißens Elmar Hering 05.12.2025, 13:00 Uhr

i Ralf Polzin ist von Beginn an Geschäftsführer der Forschungseinrichtung Time in Wissen. Hier zeigt er die jüngste Anschaffung in Sachen automatisiertes Schweißen. Das Land hatte für diese Anlage voller Robotertechnik und Sensorik einen sechsstelligen Zuschuss bewilligt. Elmar Hering

Um an knifflige Aufträge heranzukommen oder um generell ihren ökologischen Fußabdruck zu mindern, sind Firmen auf Forschung angewiesen. Doch kaum ein Mittelständler kann sich das im eigenen Haus leisten. Hier kommt das Institut Time ins Spiel.

Modernste Schweißtechnik, mehr Platz, qualifiziertes Personal – das Technologie-Institut für Metall und Engineering (kurz: Time) blickt voller Elan in die Zukunft. Die hauptsächlich vom Land und vom Kreis getragene GmbH (einen kleinen Anteil hält die Uni Siegen) mit Sitz auf dem Dalex-Gelände in Wissen widmet sich weiterhin ihrer Aufgabe, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region bei allen Fragen und Entwicklungen rund um das ...







